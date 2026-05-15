بسمة بوسيل تخطف بجلسة تصوير في منزلها

خطفت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار بإطلالة أنيقة خلال أحدث جلسة تصوير شاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بفستان أبيض راق أبرز رشاقتها وأناقتها.

وجاءت جلسة التصوير داخل شرفة منزل تحمل طابعا معماريا تراثيا، ما أضفى على الصور أجواء كلاسيكية جذابة نالت إعجاب متابعيها.

كما أثارت بسمة بوسيل حماس جمهورها لعمل فني جديد، بعدما علقت على الصور قائلة: «احفظوا التاريخ 22 مايو.. النهضة»، في إشارة إلى قرب طرح مشروعها الجديد.

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت مؤخرا عن بداية مرحلة جديدة في حياتها، من خلال رسالة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلالها تمسكها بذاتها ورفضها للتنازل أو استنزاف مشاعرها من أجل أشخاص لا يقدرون وجودها، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر حرصا على اختيار نفسها بهدوء وثبات.