إعلام إسباني: مدريد تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران

أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، بأن مدريد أغلقت المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات المشاركة في الحرب ضد إيران.

ولا يقتصر الحظر على استخدام قاعدتي روتا "قادس" ومورون دي لا فرونتيرا "إشبيلية" الجويتين من قبل الطائرات المقاتلة أو طائرات التزود بالوقود المشاركة في الهجوم، بل يشمل أيضًا استخدام الأجواء الإسبانية من قبل الطائرات الأمريكية المتمركزة في دول ثالثة، مثل المملكة المتحدة أو فرنسا.

ويُسمح بالتحليق والهبوط فقط في حالات الطوارئ.

وحظرت إسبانيا في أول مارس على الولايات المتحدة استخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران.

وفي 25 مارس، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام مجلس النواب، بأن الصراع في الشرق الأوسط أسوأ بكثير من الحرب في العراق.

وأشار إلى أهمية استذكار عواقب حملة العراق لتجنب تكرار الأخطاء نفسها.