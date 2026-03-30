الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بلومبرج: "أرامكو" قد ترفع أسعار نفطها إلى مستوى قياسي

هاجر رزق

رجحت وكالة "بلومبرج" زيادة شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو" أسعار نفطها للمشترين في مايو المقبل مع استمرار أزمة مضيق هرمز.


 

وأفادت وكالة "بلومبرج" نقلا عن التجار بأن التسعير التقليدي المبني على المراجع الإقليمية للنفط يشير إلى احتمال ارتفاع العلاوة على النوع الرائد الخام "العربي الخفيف" إلى مستوى غير مسبوق يقارب 40 دولار للبرميل.


 

وتعد هذه الزيادة كبيرة مقارنة بعلاوة أبريل للمشترين في آسيا مقابل سلة نفط عمان/دبي، والتي بلغت 2.5 دولار فقط، في حين كان نفط الخام "العربي الخفيف" يباع في مارس دون أي علاوة، وفق بيانات "بلومبرج"، وللمقارنة، لم تتجاوز هذه العلاوة 10 دولارات للبرميل خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2022، حسب بيانات الوكالة.


 

ومن المتوقع الإعلان عن الأسعار الرسمية للمشترين خلال الأيام القليلة المقبلة، وعادة ما تتضمن عملية تحديد الأسعار مفاوضات غير رسمية مع مصافي النفط. وأشار المصدر إلى أن هذه المفاوضات اتسمت هذه المرة بإلحاح أكبر، نظرا لقلق المشترين في آسيا من محدودية المعروض وارتفاع الأسعار الذي يقلل من أرباحهم.


 

وقد طلبت بعض مصافي النفط في آسيا من أرامكو السعودية ربط سعر نفطها بعقود خام "برنت" الآجلة، فيما طرحت الشركة بدائل أخرى، وفقا للتجار، ومن بين هذه البدائل، الاعتماد على أسعار النفط في بورصة "شنغهاي" للعقود الآجلة مع خصم تكاليف النقل والمصاريف الأخرى.


 

كما أشير إلى إمكانية استخدام أنواع نفط أخرى كمرجع، مثل الخام العربي "أبر زاكم" من الإمارات العربية المتحدة، حيث تنشر "إس آند بي غلوبال إنرجي" هذا الشهر أسعار هذا النوع يوميا، حسب ما أفاد به التجار.


 

وأكد المصدر أنه في حال تحديد العلاوة عند نحو 40 دولار للبرميل، فمن المتوقع أن تتراجع عمليات الشراء، بينما لا تزال المفاوضات بين "أرامكو" السعودية والعملاء مستمرة، ولم يتخذ قرار نهائي بشأن الأسعار بعد. وقد رفضت أرامكو التعليق على الوكالة.

