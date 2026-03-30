باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 73 قتيلا ومصابا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم "خيبر بختنخوا" إلى 17 قتيلا و56 مصابا.

وذكر "راديو باكستان" في نشرته الإنجليزية أن الضحايا قضوا جراء حوادث متعلقة بالأمطار في مختلف أنحاء الإقليم، مضيفا أن الأمطار تسببت أيضا في انهيار 11 منزلا بشكل جزئي.

وتعمل سلطات الطوارئ والإغاثة على تقديم الدعم والمساعدات إلى المتضررين جراء الفيضانات، فيما حذرت الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار حتى الغد، وطالبت السلطات السكان بتوخي الحذر وتجنب المباني غير الآمنة والالتزام بتعليمات السلامة لمنع وقوع المزيد من الضحايا.