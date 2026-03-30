حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل.. والاحتلال يعترف بوقوع قتلى

قال حزب الله في لبنان، إنه تم استهدف قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة بيت ليف بصاروخ، فيما قال الجيش اللبناني باستشهاد جندي وإصابة آخرين في اعتداء إسرائيلي على حاجز للجيش في العامرية بمنطقة صور.

وأعلن الاحتلال مقتل جندي له في جنوب لبنان خلال معارك مع حزب الله.

كما أكد حزب الله استهداف الكيان الصهيوني بصواريخ نوعية قاعدة جليلوت البعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بضواحي تل أبيب، ليرتفع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان إلى 6 منذ بداية الحرب وفق اعتراف الاحتلال.

وأضاف حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة.

خلال ذلك، أفادت الأنباء بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبا جنوبي لبنان.