الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة جنديين جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع وإصابة ضابط بجروح خطيرة جنوبي لبنان.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه وفقًا لتحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، أصاب صاروخ مضاد للدبابات دبابة تابعة للكتيبة التاسعة، ما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة الضابط بجروح خطيرة.

وبعد فترة وجيزة، أُطلق صاروخين مضادين للدبابات باتجاه القوات، دون وقوع إصابات، وفقا للجيش.

على صعيد متصل، أعلن الجيش اللبنانى استشهاد أحد جنوده وإصابة أخرين جراء قصف إسرائيلي على حاجز تابع له جنوبى لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ، قد وجه إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما في مناطق (حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير والشياح).