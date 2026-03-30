خطوة أغضبت الاحتلال.. إيران: سفارتنا في لبنان مفتوحة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن سفارتها في لبنان مفتوحة وسفيرها سيواصل عمله في بيروت، في خطوة اغضبت الاحتلال حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ان قرار الخارجية اللبنانية طرد السفير الإيراني بقي على الورق.

عسكريا، قال الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطرة في اشتباك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان إلى 6 منذ بداية الحرب.

فيما افاد الجيش اللبناني باستشهاد جندي وإصابة آخرين في اعتداء إسرائيلي على حاجز للجيش في العامرية بمنطقة صور.

وقال حزب الله: استهدفنا بصواريخ نوعية قاعدة جليلوت البعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم بضواحي تل أبيبـ، و قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة.

وافادت رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي بانه لا أضرار بمنشآت الإنتاج في مصافي النفط بحيفا وإمدادات الوقود لن تتأثر و لا مخاوف من تسرب مواد خطرة في منطقة مصافي النفط في حيفا.