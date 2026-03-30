البحرين تعلن اعتراض وتدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 8 صواريخ و7 طائرات مسيّرة في آخر 24 ساعة.

وأوضح مركز الاتصال الوطني في البحرين إلى أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 182 صاروخا و398 طائرة مسيّرة استهدفت أمن وسلامة البحرين.

وجدد المركز التأكيد على الجميع أهمية اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة.