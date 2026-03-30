اليماحي يدين الاستهداف الإيراني للكويت وإصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني السافر بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف أحد المعسكرات في دولة الكويت وأسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما أدان الاعتداءات السافرة الأخرى التي استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه.

وأكد "اليماحي"، أن استمرار نهج إيران العدائي تجاه الدول العربية يعد انتهاكًا صارخًا لكافة مواثيق القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويدفع المنطقة لفوضى ومزيد من عدم الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن استهداف المنشآت الحيوية يعد تصعيدًا خطيرًا يمس أمن الدول ويهدد سلامة مواطنيها، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ورادع لوقف هذه الانتهاكات الإيرانية على الدول العربية ووضع حدا لها.

وأكد اليماحي، تضامن البرلمان العربي مع دولة الكويت والدول العربية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية سافرة في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها حماية أمنها واستقرارها وعدم المساس بأراضيها وسيادتها.

