السعودية .. تحذير عاجل من أمطار رعدية وسيول تضرب هذه المناطق





أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، دعت خلاله إلى توخي الحذر الشديد، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى يوم الخميس المقبل.

أكدت المديرية أهمية البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد تمامًا عن مواقع تجمع السيول والأودية، مع التشديد على عدم السباحة فيها تحت أي ظرف، نظرًا لخطورة التقلبات الجوية المتوقعة.

أمطار رعدية وسيول تضرب مكة المكرمة تشير التوقعات إلى تأثر منطقة مكة المكرمة بهطول أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، قد تتسبب في جريان السيول، مصحوبة بتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة الجوية مدن ومحافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات.

في منطقة الرياض، يُتوقع أن تكون الحالة الجوية أشد تأثيرًا، حيث ستشهد بعض المناطق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، إلى جانب تساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للغبار.

بينما تشهد العاصمة الرياض وعدد من المحافظات الأخرى أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، والمنطقة الشرقية ومناطق أخرى على موعد مع التقلبات الجوية كما تمتد تأثيرات الحالة المطرية إلى المنطقة الشرقية، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ورياح هابطة.

في الوقت ذاته، تشمل الحالة الجوية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في عدد من المناطق الأخرى.