روسيا : سحب اعتماد السكرتير الثاني بالسفارة البريطانية بموسكو بتهمة التجسس

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن روسيا طلبت اليوم الاثنين، مغادرة دبلوماسيا لدى السفارة البريطانية في موسكو البلاد على خلفية اتّهامه بالتجسس.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن الدبلوماسي الذي عرّف عنه بأنه سكرتير السفارة البالغ من العمر 29 عاما ألبرتوس غيرهاردوس يانسه فان رينسبورج طُرد لتورطه في "أنشطة استخباراتية تخريبية تهدد أمن روسيا".





وأضاف أنه "اتُّخذ قرار بسحب اعتماد يانسه فان رينسبورج وأُمر بمغادرة روسيا خلال أسبوعين".





وذكرت الخارجية الروسية بأنها استدعت القائم بالأعمال البريطاني وحذّرت لندن من الرد.





ولم يصدر أي تعليق رسمي عن السفارة البريطانية.





وتبادلت موسكو ولندن طرد عدد من الدبلوماسيين خلال العقد الأخير بتهم التجسس.