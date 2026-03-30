أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت.

وجدد أبو الغيط التأكيد على أن أي اعتداء عسكري إيراني على أية دولة عربية مهما كان شكله أو حجمه مرفوض ومستنكر على طول الخط.

وشدد أبو الغيط على أن استهداف إيران الغادر وغير الأخلاقي للمنشآت الحيوية المدنية كشبكات المياه، ومرافق الطاقة والكهرباء، ومراكز النقل، والمناطق السكنية وترويع المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون ومبادئه الراسخة وجريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني سيتحمل النظام الإيراني تداعياتها الكاملة بما في ذلك التعويض عن الأضرار.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام تجديد التأكيد على ضرورة التزام إيران الفوري بتنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن 2817 كاملاً ووقف اعتداءاتها الغاشمة على الدول العربية.