خدمات

تعرف على خطوات التقديم.. طريقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026

خالد يوسف

يبحث الكثير من ذوي الهمم في الفترة الأخيرة عن كيفية التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 والأوراق المطلوبة، لما يوفرة الكارت من مميزات عدة منها «الحصول على فرص العمل والتدريب، الحصول على الخدمات الطبية المجانية، وغيرها».

طريقة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026

- تسجيل الدخول على بوابة وزارة الصحة والسكان لتسجيل الطلب، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

- التأكد من تسجيل البيانات بدقه.

- التأكد من أن الملفات المرفقة واضحه ومرفقة بشكل سليم.

- ملئ البيانات الشخصية.

- ملء استمارة البيانات الأساسية والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- ومن ثم يظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

- احتفظ برقم الطلب الخاص بك.

- تابع الطلب من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حال قبول الطلب، قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

- توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، مع كل الأوراق لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

ـ نسخة من آخر شهادة دراسية.

ـ نسخة من دفتر العائلة.

ـ 4 صور شخصية حديثة.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة «خدمات ذوي الإعاقة».

- اختيار «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».

- ادخال الرقم القومي الخاص بك.

- الضغط على «استعلام».

- بعد ذلك ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:

*في حالة قبول الطلب ستجد معلومات عن موعد استلام كارت الخدمات المتكاملة من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.

*في حالة عدم قبول ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

ـ توفير كافة الخدمات والمزايا لذوي الإعاقة في بطاقة واحدة.

- سهولة الاستخدام والحصول على الخدمات.

- تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

- تحسين مستوى معيشتهم وحقوقهم.

- المشاركة في البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية.

- الحصول على فرص العمل والتدريب.

- الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة لوسائل النقل العام.

- الحصول على الخدمات الطبية المجانية أو بأسعار مخفضة.

المستفيدون من كارت الخدمات المتكاملة

- حالة الإعاقات الذهنية الشديدة.

- حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- حالة شلل الأطفال الشديد.

- حالة الإعاقات المتعددة.

- حالة فقد السمع التام.

- حالة الشلل الدماغي.

- حالة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- حالة الشلل الرباعي.

- حالة بتر الأطراف أو في طرف واحد سواء في اليد أو القدم.

- حالة كف البصر.

ـ حالة ذوي القزامة من 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

خطوات التقديم كارت الخدمات المتكاملة 2026 كارت الخدمات المتكاملة فرص العمل والتدريب الخدمات الطبية المجانية ذوي الهمم

