محافظ أسوان يكلف نائبه بإنهاء إجراءات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

كلف محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق بعقد اجتماع تنسيقى ضم الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وكافة مسئولى الجهات المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تأخر صدور بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، ووضع الحلول الفورية لتلك المشكلة.

يأتي ذلك فى ظل التفاعل المباشر من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب والاحتياجات الجماهيرية التى يتم عرضها بشكل مباشر من أهالى المحافظة ، ووفقا لما رصده المحافظ خلال استماعه لشكوى عدد من المواطنين أثناء جولاته الميدانية خلال الأيام الماضية بشأن تأخر صدور بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة .

تلبية المطالب الجماهيرية

وأشار عمرو لاشين إلى أنه تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بإستدعاء كافة الحالات التى حدث لها تأخر فى إنهاء إجراءات إستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة ، وذلك من خلال توجههم إلى مستشفى أسوان للصحة النفسية ومراجعة المستندات والأوراق الخاصة بهم .

وكلف المحافظ بأن يتم مخاطبة الإدارة المركزية للصحة النفسية لإستعجال تحويل بياناتهم للتضامن الاجتماعى لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم ، موجها الجهات المعنية بالمتابعة الأسبوعية لضمان سرعة الإجراءات لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المستفيدين من هذه البطاقات ، والتيسير عليهم بالشكل المطلوب ، مع تكثيف جهود التوعية للمواطنين بآليات التقدم أو التجديد للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.