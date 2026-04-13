محافظ أسوان يفاجئ محطات الوقود .. ويؤكد : لا تهاون مع أى مخالفات

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود للإطمئنان على توافر البنزين والسولار، والتأكد من إنتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أى معوقات حيث يأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لضبط منظومة تداول المواد البترولية.

وخلال جولته، قام المحافظ بإستدعاء مدير التموين المهندس محمد أبو الحسن ، وحرص المهندس عمرو لاشين على مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة بحصر الكميات الواردة من الوقود ، حيث شدد على أهمية الإلتزام بالشفافية والدقة فى تسجيل البيانات لضمان إحكام الرقابة على المنظومة.

وأكد عمرو لاشين أنه لا يوجد أى نقص فى المواد البترولية ، وأن الكميات المتاحة كافية لتلبية إحتياجات المواطنين ، ولم يتم تخفيض أى حصص خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس إنتظام الإمدادات بشكل مستمر ومستقر ، وذلك من واقع السجلات فى المحطات الـ 4 التى تم المرور عليهم.

وأثناء المرور الميدانى، رصد عمرو لاشين سيارة محملة ببراميل أثناء محاولتها التموين من محطة الوقود ، وعلى الفور وجه رجال المرور بفحصها ، حيث تبين إنتهاء ترخيصها وعدم أحقيتها فى الحصول على الوقود ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جولة ميدانية

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة كافة التصاريح الخاصة بتعبئة السولار، والتأكد من أحقية أصحاب المشروعات فى الكميات المنصرفة ، مع عدم الإكتفاء بذلك ، بل تنفيذ مرور ميدانى على مواقع العمل لمراجعة المعدات من لوادر وسيارات ومركبات لضمان تطابق الكميات المصروفة مع الإحتياجات الفعلية.

وشدد محافظ أسوان على عدم السماح بتموين أى مركبة غير مرخصة، سواء سيارات أو تروسيكلات أو توك توك أو دراجات نارية ، مؤكداً أن صرف الوقود يتم وفق السعات المقررة لكل مركبة ، مع إحكام السيطرة من خلال التنسيق الكامل بين مديرية التموين وإدارة المرور.

وأكد المحافظ على أنه لا تهاون مع أى مخالفات فى منظومة تداول المواد البترولية ، مع التأكيد على إنتظام الإمدادات وتوافر الوقود أولوية أولى لضمان إستقرار الخدمات للمواطنين ، موجهاً بتكثيف الرقابة الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى إستغلال أو تلاعب .