الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حزمة خدمات متكاملة ومجانية في عيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية

وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أكدت وزارة الصحة والسكان مواصلة تعزيز خدمات مبادرات الصحة العامة التي تشمل الوقاية والكشف المبكر والعلاج المتكامل، من خلال «عيادات الفيروسات» بمستشفيات الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يضمن إتاحة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكافة الفئات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن «عيادات الفيروسات» تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المجانية، تشمل إجراء تحاليل الكشف عن الأمراض الفيروسية المنتقلة عبر الدم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتتضمن فيروس الالتهاب الكبدي B وفيروس الالتهاب الكبدي C وفيروس نقص المناعة البشرية HIV.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان تقدم جلسات المشورة الطبية لرفع وعي المرضى بطبيعة هذه الأمراض وتعليمهم طرق الوقاية الصحيحة لمنع انتقال العدوى، مع توفير برامج العلاج والمتابعة الطبية الدورية للحالات المصابة بشكل مجاني كامل، مع الالتزام التام بالحفاظ على سرية بيانات المرضى وخصوصيتهم خلال كافة مراحل الفحص والعلاج.

نموذج متطور

في ذات السياق أوضح الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن هذه الخدمات تُقدم داخل مستشفيات ومراكز الإدارة عبر نموذج متطور يتيح للمريض الحصول على الفحص والمشورة والعلاج والمتابعة في مكان واحد، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الإجراءات، ويساعد بشكل فعال في الحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ولفت إلى أنه منذ افتتاح وتشغيل عيادات الفيروسات في نوفمبر 2020 وحتى نهاية عام 2025، تم فحص ومتابعة آلاف المرضى من مرضى الإدمان والأمراض النفسية ومرافقيهم، مؤكداً التزام الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بدعم جهود مكافحة الأمراض المعدية وتعزيز الصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم هذه الخدمات المتكاملة والمجانية بأعلى معايير الجودة والسرية، دعماً للرعاية الصحية الشاملة وتعزيزاً للوقاية من الأمراض المعدية في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع صحي أكثر أماناً.

