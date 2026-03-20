أول أيام العيد ...جولة لوكيل وزارة الصحة ومحافظ القليوبية بمستشفي حميات بنها

أجري الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية برافقه الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ورئيس جامعة بنها ، جولة داخل مستشفي حميات بنها .

وخلال الجولة تفقد المحافظ الاقسام الداخلية والرعاية واستمع لآراء المرضي ، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمة الصحية اللازمة له .

الانضباط الطبي

وأشاد المحافظ بمدي الانضباط الطبي داخل أقسام الطوارئ والرعايات وتواجد الاطقم الطبية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين .

وكان في استقبال الحضور لدي وصولهم المستشفي الدكتور أحمد يسن مدير المستشفي ، والدكتور يوسف طعيمة ، رئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها