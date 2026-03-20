محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام والمسنين فرحة عيد الفطر

قدم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية التهنئة للأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بقليوب وشبرا الخيمة ، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد المبارك ، كما قدم لهم الهدايا العينية والمادية وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات.



واستمع محافظ القليوبية خلال جولته الى مشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.

واشار المحافظ إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما.

وأكد المحافظ أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشدّدا على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم .

من ناحية اخرى قام المحافظ بتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، وقام بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم احتفالا بالعيد ووجه القائمين على الدار تلبية أي متطلبات لهم.