القومي للإعاقة ينظم معرضا لمنتجات ذوي الهمم بكفر الشيخ.. ومزايا عديدة لهم بالقانون

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن تنظيم المعرض الثاني لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذا العام، بنادي وفندق ضباط القوات المسلحة في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

شارك في هذا المعرض 35 عارضاً من ذوي الإعاقة، وضم العديد من المشغولات اليدوية الجلدية، الصدفية، الاكسسوارات، المفروشات الملابس، اللوحات الفنية، ومنتجات الأرابيسك.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن تنظيم هذه المعارض، تهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتسويق منتجاتهم.

وأوضحت، أن هناك إقبالاً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة على الاشتراك في هذه المعارض في المحافظات المختلفة، لذلك تم زيادة عددها لتصل إلى 24 معرض في هذا العام، يتم تنفيذها وفق خطة زمنية محددة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

الجدير بالذكر أن معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ببلطيم في محافظة كفر الشيخ، افتتحه العميد مصطفي أحمد شوقي المستشار العسكري لمحافظة كفرالشيخ، والعميد أسامة السيد مدير نادى وفندق بلطيم، والسيدة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة مصطفى الحلو مسؤول مكتب قادرون باختلاف، وممثلين عن جمعيتي نور البصيره، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.


تخفيض ساعات العمل اليومية
 

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

