6 معلومات مهمة عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة داخل كل منزل، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء واستجابة لحملات الترشيد

ومن أهم النصائح عند شراء الأجهزة الكهربائية التي تعمل بشكل شبه دائم، مثل مبردات المياه. وتُعد هذه الأجهزة من الوسائل الأساسية في العديد من البيوت والمكاتب، لكنها قد تتحول إلى مصدر استهلاك مرتفع للطاقة إذا لم يتم اختيارها بعناية.

ونشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح جب الانتباه إليها عند شراء مبرد مياه وهي..

- تحديد السعة المناسبة للاستخدام. فالكثير من المستهلكين يقعون في خطأ شراء مبرد بسعة أكبر من احتياجاتهم الفعلية، وهو ما يؤدي إلى استهلاك كهرباء أعلى دون داعٍ. لذلك يُنصح بتقييم عدد الأفراد والاستخدام اليومي قبل اتخاذ قرار الشراء.

- اختيار مبرد يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة، ويفضل أن يكون بتصنيف مرتفع مثل A++ أو A+++، حيث تضمن هذه الفئات استهلاكًا أقل للكهرباء مع الحفاظ على كفاءة التشغيل، مما ينعكس بشكل مباشر على تقليل قيمة الفاتورة الشهرية.

- تجنب شراء مبردات المياه المزودة بثلاجة سفلية، إذ تستهلك هذه الميزة طاقة إضافية دون أن تكون ضرورية في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان هناك ثلاجة رئيسية في المنزل.

- يجب التأكد من توفر وسائل الحماية، خصوصًا في المنازل التي بها أطفال، مثل وجود صمام أمان للمياه الساخنة لتجنب الحوادث.

- اختيار مبرد مزود بخاصية الحماية الذاتية من تقلبات التيار الكهربائي، حيث تساهم هذه الخاصية في إطالة عمر الجهاز وحمايته من الأعطال الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض الجهد المفاجئ.

وأخيرًا، ينصح الخبراء بعدم تشغيل خاصية تسخين المياه إلا عند الحاجة فقط، لأن تشغيلها بشكل مستمر يؤدي إلى استهلاك إضافي للكهرباء يمكن تجنبه بسهولة.

في النهاية، فإن اتخاذ قرار واعٍ عند شراء مبرد المياه لا يقتصر فقط على السعر أو الشكل، بل يمتد ليشمل كفاءة الطاقة وعوامل الأمان والاستخدام الفعلي، وهو ما يساعد في تحقيق التوازن بين الراحة وتوفير النفقات.