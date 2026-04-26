الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشاجرة أمام مستشفى خاص بسيدي بشر.. والنيابة تُخلي سبيل المتهمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، واقعة مؤسفة إثر نشوب مشاجرة أمام أحد المستشفيات الخاصة بشارع الصاغ محمد عبد السلام، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وذلك على خلفية وفاة شابة داخل المستشفى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة فتاة تُدعى "آية. ح. غ" تبلغ من العمر 25 عامًا، عقب خضوعها لعملية تجميل (شفط دهون)، ما أثار حالة من الغضب بين أفراد أسرتها، الذين اتهموا الطبيب المعالج بوجود إهمال طبي تسبب في الوفاة.


في المقابل، أفادت إدارة المستشفى أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات صحية سابقة في الرئة، نافية وجود أي تقصير طبي، كما اتهمت أسرة المتوفاة بالامتناع عن سداد مستحقات مالية تُقدر بنحو 40 ألف جنيه، والتعدي على أفراد الأمن الإداري بالمستشفى.


وعلى إثر ذلك، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف، حيث تم ضبط 6 أشخاص من الطرفين، بينهم أفراد من أسرة المتوفاة وآخرون من طاقم الأمن بالمستشفى.


وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت نيابة المنتزه أول إخلاء سبيل جميع الأطراف، بما فيهم الطبيب المعالج، على ذمة التحقيقات.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الحالة بشكل دقيق، والاطلاع على الملف الطبي للمتوفاة، لبيان السبب الحقيقي للوفاة، وتحديد مدى وجود شبهة خطأ طبي من عدمه.
وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

