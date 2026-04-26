توسع دولي غير مسبوق .. استحداث مدارس فنية فرنسية وكورية وسنغافورية وكندية السنوات المقبلة

أكد أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، أن منظومة تطوير التعليم الفني في مصر تشهد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا يحظى باهتمام مباشر من وزير التعليم

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التوجه أصبح أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم أن مشروع المدارس الفنية الدولية أصبح واقعًا ملموسًا على الأرض

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه من المقرر بدء تشغيل المدارس الإيطالية خلال العام المقبل، على أن يتوسع النموذج خلال السنوات التالية ليشمل مدارس ألمانية وفرنسية وكورية وسنغافورية وكندية، ضمن خطة تستهدف تنويع الشراكات الدولية في التعليم الفني.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن فلسفة التطوير تقوم على التعاون مع كل دولة في المجال الذي تتميز فيه، سواء في الصناعة أو الزراعة أو الري أو غيرها من التخصصات، بما يضمن نقل الخبرات العالمية وتطبيقها داخل المنظومة التعليمية المصرية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التطوير الكبير جاء نتيجة دعم قوي وغير مسبوق من القيادة السياسية، إلى جانب المتابعة المستمرة من وزير التعليم وكافة الجهات المعنية، سواء في الإدارات المركزية للتعليم الفني أو الجهات المختصة بالتطوير وأكاديميات إعداد المعلمين.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن هذه الجهود المشتركة تعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة التعليم الفني في مصر، من خلال ربطه بالمعايير الدولية وتلبية احتياجات سوق العمل

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن النتائج الإيجابية لهذه الاستراتيجية ستظهر بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة مع تخريج دفعات مؤهلة وفقًا لأعلى المستويات العالمية.