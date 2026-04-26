هل تغني السياحة الافتراضية عن السفر الحقيقي؟.. حسام هزاع يوضح

أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، أن السياحة الافتراضية تعني أن تكون الزيارة عبر الإنترنت، فمن الممكن أن يقوم الشخص بزيارة كل حجرة في مكان ما من خلال الإنترنت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن الزيارة تكون من خلال المشاهدة العادية، وأن هذه السياحة لا تعني إلغاء السياحة العادية، وأن هذا النوع من السياحة يجعل الشخص أو السائح لديه شغف بزيارة الأماكن التي تم مشاهدتها.

وأشار إلى أن تكلفة السياحة الافتراضية تكون أقل من تكلفة السياحة العادية، وأن البعض قد يتجه إلى السياحة الافتراضية إذا ذهب إلى مكان ما وقام بزيارة عدد من الأماكن، وكان ينقصه زيارة مكان آخر، فمن الممكن أن يقوم بعمل زيارة افتراضية.