محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير شارع مقابر الشيشتاوي استعدادًا للرصف بالإنترلوك| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، سير أعمال صب الطبقة الخرسانية أسفل بلاط الإنترلوك بشارع مقابر الشيشتاوي، وذلك في إطار التحضيرات للبدء في تنفيذ أعمال الرصف باستخدام الإنترلوك. تأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين البنية التحتية.

توجيهات محافظ الغربية:

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا ضرورة التنفيذ بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح عبدالمعطي أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة المستمرة لتطوير شبكة الطرق والشوارع الداخلية، بما يسهم في تحسين حركة المرور وتوفير سيولة مرورية أمام المواطنين.

كما أكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتقديم مستوى خدمات أفضل للأهالي، مشيرًا إلى أنه يواصل متابعة كافة مشروعات الرصف والتطوير الميدانية للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.