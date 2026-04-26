الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

994 مشروعا بتريليون جنيه.. خبير اقتصادي في ذكرى تحريرها: ما تحقق في سيناء عبور جديد

سيناء
سيناء
رصد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية في سيناء منذ عام 2014 وحتى اليوم صناعيا وزراعيا ومجتمعيا وعمرانيا، بمناسبة الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، وذلك بعد أن قامت بتطهيرها من الإرهاب، إضافة للطرق والمحاور التي تربطها بباقي محافظات الجمهورية ومد جسور التنمية لسيناء ومدن القناة، مؤكدا أن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها وما حدث بها من إنجازات اقتصادية يعد عبورا جديدا لسيناء.

994 مشروعا تنمويا بتريليون جنيه

وأكد  الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن الدولة نفذت خطة تنموية شاملة لتنمية سيناء فقد تم تنفيذ 994 مشروعا تنمويا في سيناء بموازنة تقدر بنحو التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023 وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، موضحا أن هذه المشروعات تتمثل في حفر 5 أنفاق أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي وذلك لربط سيناء بمدن القناة، إضافة لإنشاء 7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، كما تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، إضافة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومتر، وخط السكة الحديد بطول 226 كيلومتر من الفردان مرورا ببئر العبد والعريش ثم رفح، إضافة إلى تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و 8 موانئ بحرية.

وأضاف غراب، أن الاحصائيات الرسمية أشارت إلى أنه في أغسطس 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة لتقليل زمن انتظار السفن وتسهيل حركة التجارة الدولية ما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من السفن من 77 سفينة معيارية في اليوم إلى 97 سفينة معيارية في اليوم، ومن ناحية الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات بسيناء فقد بلغ حجمها 401.9 مليار جنيه منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي 2023-2024، إضافة لافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين تخدم 10.5 ألف شركة بسيناء، إضافة لتواجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية و139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة وفقا للإحصائيات الرسمية .

 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سيناء بلغت 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع والتي وفرت 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023، إضافة لتمويل 5844 مشروعا بتمويلات بلغت 891.8 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك وفرت 45.8 ألف فرصة عمل، هذا بالاضافة إلى المشروع العملاق والمتمثل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي بلغ حجم الاستثمارات بها 18 مليار دولار، وإقامة شراكات مع 14 مطورا صناعيا بداخلها، حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشأة، إضافة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

كما رصد غراب، حجم الاستثمارات الصناعية بسيناء والمتمثلة في عدد من الصناعات منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 مليون جنيه، إضافة لمصنع أسمنت العريش والذي زادت طاقته الانتاجية من 3.7 مليون طن إلى 6.9 مليون طن سنويا بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه، إضافة لإنشاء مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 مليون جنيه.

هذا إلى جانب مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر والذي بلغت تكلفته 727 مليون جنيه، إضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات والمستهدف وصل إنتاجه 240 ألف سيارة سنويا، إضافة لمنطقة تيدا السويس بين مصر والصين والتي تشتمل على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة لطاقة الرياح بالسويس، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 85 مليار دولار .

تنمية زراعية واستصلاح أراضي بسيناء

كما رصد غراب، التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي بسيناء، حيث كشفت التقارير الرسمية أن مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة قد زادت إلى 285 ألف فدان في عام 2022 ضمن مشروع تنمية سيناء 1.1 مليون فدان، كما تم تنفيذ 13 مشروعا لمعالجة مياه الصرف بطاقة 7 مليون متر مكعب يوميا أهمها محطة معالجة مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة وذلك لإمداد سيناء بالماء، إضافة لإنشاء 18 مجمع تنموي زراعي استفاد منه 2122 أسرة، إضافة لإنشاء 8 آلاف حوضا للاستزراع السمكي، إضافة لتنمية بحيرة البردويل وتطوير ميناء الصيد البحري بمدينة طور سيناء بالعريش وجاري العمل على 8 قرى للصيادين.

هذا بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرق حيث تم تنفيذ 52 مشروعات، و25 مشروعا للصرف الصحي،و92 مشروعا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 402 ميجاوات، وإنشاء 17 مجمعا تنمويا متكاملا، و12 ألف وحدة سكنية، و8 جامعات جديدة، و75 مشروع صحي .

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

مي عمر
مي عمر
مي عمر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

