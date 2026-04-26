جولات ميدانية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بمدارس الإسماعيلية

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية جهودها الميدانية لاكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، تنفيذًا لتوجيهات أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وفي إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب المبدعين وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.

وجاءت هذه الجولة برعاية وتوجيهات وكيل الوزارة، وبمتابعة من أشرف العربي وكيل المديرية، حيث استقبلت حنان إسماعيل مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وشهير محمد مسؤول متابعة الموهوبين، وفد الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، والذي ضم إسلام محمد سعيد ورحاب عبد الرحيم، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة داخل مدارس المحافظة في مجال رعاية الموهوبين.

وشارك في الزيارة إيمان محمد، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، برفقة فريق العمل الذي ضم شيماء محمود مسؤول التعلم الذكي، وميسا فيصل مسؤول الموهوبين، ودعاء البدري عضو القسم، حيث تم تنفيذ جولة ميدانية داخل عدد من المدارس.

وتضمنت الزيارة اختيار مدرسة الإعلام المتميزة الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية، والتي تقودها هبة الله فاروق، حيث تم تفقد قاعة الموهوبين والتعلم الذكي بالمدرسة، والتي حظيت بإشادة كبيرة من وفد الوزارة لما تتمتع به من تجهيزات متميزة ومستوى تنظيمي يعكس الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين.

كما تم استعراض سجلات الموهوبين بالمدرسة، وما تحقق من نتائج ملموسة على مستوى المسابقات المحلية والوزارية، حيث أظهرت البيانات تطورًا ملحوظًا في أداء الطلاب، ونجاح المدرسة في اكتشاف ورعاية العديد من النماذج المتميزة.

وحرص الوفد خلال الزيارة على تقديم الشكر لهند جمال مسؤول الموهوبين والتعلم الذكي بالمدرسة، وجميع العاملين، تقديرًا لجهودهم الواضحة في دعم الطلاب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار.

وشهدت الزيارة تقديم عدد من الفقرات المتميزة التي عكست مواهب الطلاب وإبداعاتهم في مجالات متعددة، إلى جانب تفقد المعرض الدائم لأعمال الطلاب الموهوبين، والذي ضم نماذج مبتكرة ومشروعات تعكس مستوى عالٍ من التفكير والإبداع.

أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود فريق الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شمال التعليمية، مؤكدين أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمدارس، ودعم النماذج الناجحة، بما يعزز من مكانة طلاب الإسماعيلية ويؤكد قدرتهم على التميز والابتكار في مختلف المجالات.