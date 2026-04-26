سي إن إن: مطلق النار يعمل مدرسا.. وترامب: حاولنا إكمال الحفل والأمن منعنا

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن المشتبه به في إطلاق النار لا يملك سجلا جنائيا ولم يكن مراقبا من سلطات إنفاذ القانون.

أضافت سي إن إن عن المصادر أن المشتبه به في إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يعمل مدرسا ومطورا لألعاب الفيديو و عمليات البحث المرتبطة بالمشتبه به جارية حاليا في جنوب كاليفورنيا وواشنطن العاصمة.

كما وذكرت شبكة سي بي إس: المشتبه به في إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يعترف باستهداف مسؤولين في إدارة ترامب حيث كان المشتبه به في إطلاق النار كان مسلحا ببندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين.

فيما قال ترامب: حاولنا أن نقنع رجال الخدمة السرية بالاستمرار في الحفل ولكنهم رفضوا ولهذا، سيتم جدولة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في غضون 30 يوما حيث أن المهاجم لم يصل إلى منطقتنا وقوات الأمن نالت منه من مسافة بعيدة.

تابع ترامب: كنت أراقب الموقف وأعتقد الآن أنه كان ينبغي علي الانحناء واتخاذ وضعية الحماية بشكل أسرع، كما أن سرعة استجابة رجال الأمن كانت مذهلة وبدأوا في إطلاق النار فور رصد المهاجم.

أردف ترامب: المهاجم كان وحيدا في هذا العمل ولم يكن مدعوما من أحد و لا أعتقد أن الحادث له علاقة بإيران ولكننا سوف نحقق في الهجوم و أميل لتأييد الفرضية الأمنية التي تشير إلى أن المسلح كان يتصرف بشكل منفرد.

وأكد ترامب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنها ستستخدمه إذا حصلت عليه.

وأكد :أعيش حياة طبيعية وأتعامل مع الضغوط بأفضل طريقة ممكنة ولست من النوع الذي ينهار تحت الضغط.

ولفت إلى أن المسلح حاول الفرار بسرعة فائقة وتم شل حركته ومنعه من تجاوز الخطوط الأمنية بشكل مثير للإعجاب.

وذكرت شرطة العاصمة الأمريكية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق، فيما قال القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي: تم توجيه اتهامين للمشتبه به وسيمثل أمام المحكمة غدا الاثنين.