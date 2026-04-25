حسام الشاعر : توسعت في السياحة والعقارات وخسرت 7 ملايين يورو بعد أزمة توماس كوك

قال رجل الأعمال حسام الشاعر، إنه كان يتمنى أن يرى والده ما وصل إليه من نجاحات واستثمارات في مجالات متعددة، مؤكدًا أنه يعتقد أن والده كان سيشعر بفخر كبير تجاه ما حققه.

وأضاف “الشاعر” خلال لقاء له مع لميس الحديدي علي قناة النهار، أنه توسع في مجالات السياحة والاستثمار، حيث أصبح لديه شراكات في مراكب عائمة، ومجموعة فنادق داخل مصر وخارجها، من بينها فنادق في المغرب وتنزانيا، إلى جانب أعمال في التطوير العقاري.

وتحدث رجل الأعمال، عن تجربة مهنية طويلة مع شركة توماس كوك، موضحًا أنه عمل وكيلاً لها في مصر والإمارات والمغرب لمدة تقارب 20 عامًا، قبل أن تتعرض الشركة للإفلاس عام 2019، وهو ما تسبب له في خسائر مالية كبيرة قُدرت بحوالي 7 ملايين يورو، واصفًا تلك المرحلة بأنها من أصعب محطات حياته المهنية.