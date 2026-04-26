نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. تفاصيل

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن الاستخدام غير الصحيح لبعض الأجهزة الكهربائية يُكلف صاحبها فاتورة كهرباء كبيرة، موضحًا أن الكثيرين يخرجون من البيت ويتركون سخان الكهرباء يعمل دون توقف.



وأضاف خبير الطاقة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن البعض يستخدم الغسالة بطريقة غير صحيحة، فهناك سيدات يقمن بوضع كميات قليلة من الملابس في الغسالة، ويتم تشغيلها أكثر من مرة، لكن الأفضل أن يتم تشغيل الغسالة مع وضع الكمية الصحيحة من الملابس.



ولفت إلى أن الثلاجة يجب أن تبتعد مسافة عن أقرب حائط، وأن فتح الثلاجة يجب أن يقل؛ لأن فتحها وغلقها كثيرًا يسبب استهلاك طاقة أكبر، ولذلك هناك بعض النصائح التي يجب على الجميع الالتزام بها في البيت.



وأوضح أننا مقبلون على فصل الصيف، ولذلك على الأشخاص الذين يقومون بتشغيل التكييف أن يتم ضبطه على 24 أو 25 درجة، مع غلق الغرفة التي يتم الجلوس فيها، حتى لا يتم استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء.