الجهاز الفني لمنتخب مصر يطمئن على محمد صلاح بعد الإصابة أمام كريستال بالاس
محمد صلاح يغيب 4 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة
«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا
بعد مغادرة باكستان .. «مهر» الإيرانية: عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددًا
اللواء ثروت النصيري: الجيش المصري يحتل المركز الـ12 بين أقوى جيوش العالم
مدحت نافع: الإغلاق المبكر تأثيره محدود على الكهرباء ويضغط الاقتصاد
أديلك عمري كله | محمود الليثي يبكي على الهواء فرحا بعودة شيرين
أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على بلباو بالفوز 3-2 في الدوري الإسباني
إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول ومنتخب مصر قبل معسكر مايو .. والفحوصات تحسم الموقف
اتصال رفيع بين إسلام آباد وطهران.. شريف وبيزشكيان يناقشان تهدئة التوترات الإقليمية
زلزال 4.8 ريختر يضرب كريت اليونانية
مؤلف طابا المصرية: استعادة الأرض بالقانون لا الحرب.. وتجربة التحكيم نموذج يُحتذى دوليًا
مدحت نافع: الإغلاق المبكر تأثيره محدود على الكهرباء ويضغط الاقتصاد

أكد الدكتور مدحت نافع، عضو ومقرر اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لرئيس الوزراء، أن قرار الإغلاق المبكر للمحال والمنشآت لم يحقق سوى وفر محدود في استهلاك الكهرباء، لا يتجاوز 0.5% من إجمالي الاستهلاك الأسبوعي، داعيًا إلى إعادة تقييم القرار في ضوء تأثيراته الاقتصادية.

وأوضح نافع، خلال مداخلة ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن mti”، أن الأرقام المتداولة بشأن حجم التوفير، والتي تقدر بنحو 18 ألف ميجاوات/ساعة أسبوعيًا، تظل محدودة مقارنة بحجم الاستهلاك الكلي، مشيرًا إلى أنها قد تقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي أو تتأثر بعوامل موسمية، وهو ما يستدعي الحذر في الاستناد إليها لاتخاذ قرارات مستمرة.

وشدد على أن تقييم سياسات ترشيد الكهرباء يجب أن يتجاوز الأرقام المباشرة، ليشمل انعكاساتها على الاقتصاد، خاصة أن الاستهلاك المحلي يمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات الإنفاق.

وأضاف أن القرارات الاقتصادية ينبغي أن تستند إلى نماذج تحليلية دقيقة توازن بين السيناريوهات المختلفة، بدلاً من تطبيق إجراءات تجريبية قد يتحمل المواطنون تكلفتها بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بمواعيد الإغلاق، رأى نافع أن الساعة 11 مساءً تمثل حلاً وسطًا مناسبًا في الوقت الحالي، حيث تحقق توازنًا نسبيًا بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على حركة الأسواق، إلى جانب تقليل التكدسات المرورية التي كانت تنتج عن الغلق المبكر.

كما دعا إلى مراجعة سياسة تقليل إنارة الشوارع، موضحًا أن استهلاك أعمدة الإنارة لا يتجاوز 0.8% من إجمالي الكهرباء، في حين أن خفض الإضاءة قد يؤدي إلى مخاطر مرورية وأمنية، وزيادة احتمالات الحوادث.

وفي سياق آخر، كشف نافع أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لم تعقد أي اجتماعات منذ تشكيل الحكومة الجديدة، رغم دورها السابق في مناقشة الأزمات الاقتصادية وتقديم التوصيات، لافتًا إلى أنها لم تُدعَ حتى خلال الأزمات الإقليمية الأخيرة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لا يزالون يطرحون رؤاهم بشكل فردي عبر المقالات أو التواصل المباشر، في ظل غياب الاجتماعات الرسمية، مؤكدًا أهمية تفعيل دورها لدعم متخذي القرار.

واختتم نافع تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية في ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إعلان الإجراءات بوضوح، سواء ما يتعلق بمكافحة سرقات التيار أو تنظيم الإنارة العامة، بما يسهم في بناء ثقة المواطنين ودعم جهود الدولة في هذا الملف.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والريحان

بـ فوتوسيشن من أمريكا .. أسماء أبو اليزيد تعلن قرب ولادتها

تحذير .. 6 كوارث تصيب الإنسان عند تناول الخوخ بهذه الطريقة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

