قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فى زيارة ميدانية مفاجئة …وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الخدمات الطبية

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جولاته الميدانية الى جميع مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة الى مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية خلال ايام العطلات الرسمية، وتواجد الأطقم الطبية والتخصصات المختلفة فى جميع العيادات بما يلبى حاجة المرضى ، فى ضوء خطة تطوير شركة الخدمات الطبية وانعكاسها على معدلات الاداء والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة والتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين فى النطاق الجغرافي فى المحافظات ، فى اطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارتها ، سيما رأس المال البشرى فى قطاع الكهرباء الذى يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة

استهل الدكتور محمود عصمت ، الزيارة المفاجئة، بمراجعة قائمة العمل فى جميع الأقسام على مدار اليوم السبت للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة خلال ايام الاجازات والعطلات الرسمية، وتفقد الدكتور عصمت، الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ ، وادار حوارا مع المرضى لمعرفة انطباعاتهم ومدى الرضاء حول جودة الخدمة ، واضافة خدمات وتخصصات جديدة وتكثيف العمل فى بعض العيادات ، وتمت مراجعة الحالات ووجود قوائم انتظار من عدمه ، ومجريات العمل وآليات التيسير على العاملين وتقليل أوقات الانتظار داخل العيادات ، وكذلك ضوابط صرف الأدوية ، ونظام عمل صيدليات الأقسام الداخلية ، وتابع الدكتور عصمت خطوات التعامل مع استقبال حالة طوارئ للاشتباه فى حالة "زائدة "منذ الابلاغ عن استقبالها مروراً بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى اتخاذ القرار الطبي المناسب ، والذى تبين انها لا تستدعى اجراء جراحة، وشملت الجولة تفقد أماكن انتظار المرضى والتأكد من توافر سبل العناية والاهتمام بهم

اكد الدكتور محمود عصمت ، ان العاملون فى قطاع الكهرباء، هم خط الدفاع الاول لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لمختلف القطاعات وركيزة أساسية لنجاح خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة ، وعليهم جانب كبير من مسئولية انجاح خطة العمل ، موضحا ان شركة الخدمات الطبية والمستشفيات والقطاعات التابعة تمتلك مقومات النجاح وتقديم الخدمة الطبية بمعايير عالمية ، مشيرا إلى التوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين فى نطاق عمل الأفرع فى المحافظات ، مضيفا ان العاملين من حقهم الحصول على رعاية طبية لائقة،  وان الوزارة تولي اهتماماً خاصاً برأس المال البشرى ، خاصة وان قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل حالياً على حسن ادارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها

وزير الكهرباء مستشفى الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

نظر قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت.. غدا

المتهمون

بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف محاولة التعدى على موظف بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

جنازة شعبية بالغربية

أهالي المحلة يتشحون سوادا في جنازة ضحايا سقوط جزء من عمارة ..صور

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد