رومانيا: طائرة روسية مسيرة تضرب البنية التحتية للكهرباء بمدينة جالاتي

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، يوم السبت أن طائرة مسيرة أُطلقت من روسيا ليلاً تسببت في أضرارٍ بالبنية التحتية للكهرباء في مدينة جالاتي الساحلية شرق رومانيا، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

أبلغ سكان بلدية جالاتي الرومانية، عن سقوط جسم في منطقة حاجز ترايان.

وتتواجد فرق متخصصة من وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الرومانية وغيرها من الجهات في الموقع لإجراء التحقيقات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

تشير التقييمات الأولية إلى تضرر ملحق سكني وعمود كهرباء، دون أضرار جسيمة.

وأضافت الدفاع الرومانية، أن القوات الروسية هاجمت بالطائرات بدون طيار أهداف مدنية وبنية تحتية في أوكرانيا، بالقرب من الحدود النهرية مع رومانيا، في مقاطعة تولسيا.

رصدت رادارات MApN طائرات مسيّرة تحلق بالقرب من المجال الجوي الروماني، حيث أقلعت طائرتان من طراز يوروفايتر تايفون تابعتان لسلاح الجو البريطاني، بالقاعدة الجوية رقم 86 في فيتيشتي، حيث رصدت طائرتا اليوروفايتر تايفون هدفًا على بُعد 1.5 كيلومتر من ريني، فوق الأراضي الأوكرانية، وكان لدى الطيارين تصريحٌ بالاشتباك مع الطائرات المسيّرة.



رصدت رادارات MApN الأرضية مجموعة من الأهداف في منطقة ريني بأوكرانيا، حيث وردت أنباء عن وقوع عدة انفجارات.