الدفاع الإيرانية :طهران تنتج أكثر من 1000 نوع من الأسلحة محليا بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الإيراني أن طهران نجحت في إنتاج أكثر من 1000 نوع من الأسلحة محليا بالكامل، تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة والمنظومات والتجهيزات العسكرية.

و في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية ؛ فقد بين المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي أن هذه القدرات جاءت نتيجة أكثر من 25 عاما من الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وبمشاركة القوات المسلحة ووزارة الدفاع والقطاع الخاص والشركات المعرفية.

وذكر أن نحو 9 آلاف شركة تتعاون حالياً مع المؤسسات العسكرية ووزارة الدفاع، مشيراً إلى أن منظومة الإنتاج والتطوير الدفاعي تمتلك قدرة على الاستمرار حتى في حال تعرض بعض المراكز للاستهداف، بفضل انتشارها الجغرافي وتوزع عملياتها داخل البلاد بشكل واسع ومتنوع.

ويشار إلى أن طلائي قد أكد في وقت سابق من الجمعة أن إيران استخدمت جزءا فقط من قدراتها الصاروخية خلال المواجهة، بينما لا يزال القسم الأكبر منها غير مستخدم، مشيرا إلى أن القدرات الهجومية ما زالت محفوظة بالكامل، وأن طهران كانت قد سيطرت قبل وقف إطلاق النار على أجواء "أراضي فلسطين المحتلة"، في رسالة تؤكد استمرار الجاهزية العسكرية رغم الهدنة.