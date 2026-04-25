هل يقترب المشهد من الانفجار؟.. إيران تعاني أزمات معقدة وضغوط اقتصادية

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، أن المشهد الإيراني والإقليمي يشهد حالة من التسارع المتواصل، انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والأمنية داخل إيران، في ظل تراكم أزمات داخلية وضغوط إقليمية متزايدة.

وأضاف لاشين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الإيراني تعرض خلال الفترة الأخيرة لضغوط حادة، مشيرًا إلى أن تقديرات رسمية تحدثت عن ظهور ما يقرب من مليون ونصف عاطل عن العمل نتيجة تداعيات الحرب وتوقف عدد من المصانع في قطاعات حيوية، خاصة البتروكيماويات.

وأوضح أن هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية وصل إلى نحو 70%، إلى جانب نقص في بعض الأدوية، وتأثر سلاسل الإمداد القادمة من بعض دول الخليج، ما زاد من تعقيد المشهد المعيشي داخل البلاد.

تصاعد أمني على الحدود وتحديات داخلية

وأشار أستاذ الدراسات الإيرانية إلى أن الأوضاع الأمنية على الحدود الإيرانية تشهد بدورها حالة من التوتر، خصوصًا في المناطق المتاخمة لباكستان، حيث وقعت هجمات استهدفت مجموعات مسلحة، بالتوازي مع استمرار عمليات عسكرية في إقليم كردستان الإيراني.

ولفت إلى أن الحرس الثوري والجيش الإيراني يواصلان تنفيذ عمليات ضد جماعات تصفها طهران بالانفصالية، في ظل اتهامات رسمية بتلقي بعض هذه الجماعات دعمًا خارجيًا، إلى جانب إعلان السلطات عن ضبط مئات العناصر المرتبطة بملفات أمنية وتجسس وفقًا للبيانات الرسمية.

أزمات مركبة بين الاقتصاد والأمن والمجتمع

وأوضح لاشين أن التحديات الحالية لا تقتصر على الجانب الأمني أو الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى أزمات اجتماعية متشابكة، مع تصاعد الحديث عن اختراقات أمنية وشبكات معلومات، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – حالة ضغط داخلي متزايد على الدولة الإيرانية.

وشدد على أن هذه الأوضاع لا تعني بالضرورة انهيار النظام الإيراني، لكنها تشير إلى تراكم أزمات معقدة قد تؤثر على استقرار الدولة في المدى المتوسط.

قراءة إقليمية وموقف مصري متوازن

وأكد لاشين أنه يتناول المشهد من زاوية تحليلية مرتبطة بالأمن القومي المصري والعربي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع التطورات الإقليمية بحسابات دقيقة، في ظل ما تشهده المنطقة من اعتداءات وأزمات متشابكة تمس استقرار عدد من الدول.

وأشار إلى أن الموقف المصري اتسم بإدانة واضحة لأي اعتداءات تمس سيادة الدول، سواء في سياق الأزمة الإيرانية أو غيرها من الملفات الإقليمية، مع إدراك أهمية الحفاظ على توازن الدولة الإيرانية داخل الإقليم.

تحذيرات من سيناريوهات الانهيار

وحذر أستاذ الدراسات الإيرانية من أن أي سيناريو يستهدف انهيار الدولة الإيرانية قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تتجاوز فكرة تغيير النظام، لتصل إلى احتمالات تفكك الدولة وغياب المركزية، وما قد يترتب على ذلك من صراعات على الموارد والسلاح وإعادة توزيع النفوذ في الإقليم.

واختتم بالتأكيد على أن مثل هذه السيناريوهات قد تهدد منظومة الأمن الإقليمي بأكملها، وتفتح المجال أمام فوضى ممتدة يصعب احتواؤها.