أنت عميل لإسرائيل .. رد صادم من نجل شاه إيران بشأن علاقته بالاحتلال

تعرض نجل شاه إيران المنفي رضا بهلوي، لموقف محرج حينما سأله صحفي “هل أنت عميل لإسرائيل ؟ ”، حيث أكد أنه صديق لإسرائيل واليهود.

وقال الصحفي إن الحكومة الإسرائيلية تدعم توليك السلطة في إيران، وهي نفس الحكومة التي تشن حربا عدوانية، ضد بلدك مع الولايات المتحدة، لذلك يعتقد الكثير من الناس حول العالم أنك عميل إسرائيل، هل أنت كذلك ؟.

وجاء رد رضا بهلوي قاطعا بالقول "بالطبع لا"، مضيفا "لكنني صديق لإسرائيل واليهود وسأخبرك لماذا، مرة أخرى لأنني سليل كورش الكبير، فنحن نفخر بحقيقة أن حجر الزاوية لحقوق الإنسان وضع في عهد كورش الكبير، من خلال أسطوانته "قطعة أثرية" المعروضة في كل أنحاء العالم والتي يشار إليها في قاعة الأمم المتحدة بكونها هي من صاغت مبادئ الحرية عندما حرر العبيد اليهود في بابل وساعدهم في بناء معابدهم في القدس".

وتابع بهلوي "الإيرانيون واليهود لديهم علاقة توراتية، في الواقع هما البلدان الوحيدان اللذان يمكنهما إدعاء ذلك.