الرئيس السوري : إغلاق مضيق هرمز خطر كبير على الاستقرار الدولي

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن إغلاق مضيق هرمز يمثل “خطرا كبيرا” على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



كما أكد الشرع أن سوريا تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء ما وصفه بانتهاكات إسرائيل لسيادة الأراضي السورية، داعيا إلى تحرك دولي لوقف هذه الانتهاكات.

من جانب آخر، سُئل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، في مؤتمر صحفي عن البحرية الإيرانية وزرع الألغام في مضيق هرمز، فأجاب: "فيما يتعلق بالألغام والزوارق الصغيرة، لديهم أنواع مختلفة من السفن الصغيرة، لدينا قوات هناك تعمل على ردعهم ومنعهم من الاستمرار في ذلك، وسنواصل القيام بذلك وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع بيت هيجيست والرئيس ترامب".