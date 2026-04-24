متحدثة البيت الأبيض تدخل إجازة أمومة .. وتمازح الصحفيين : لديكم رقم الرئيس

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنها ستدخل في إجازة أمومة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لولادة طفلتها الثانية، مؤكدة أنها ستغيب عن الظهور الإعلامي مؤقتا.



وخلال حديثها مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، طمأنت ليفيت بأن فريقها سيتولى مهام التواصل الإعلامي خلال فترة غيابها، قائلة إن العمل داخل البيت الأبيض سيستمر بشكل طبيعي، بما في ذلك المؤتمرات الصحفية التي قد يشارك فيها نائب الرئيس أو عدد من الوزراء، وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفي لفتة طريفة، أشارت ليفيت إلى أن الصحفيين لديهم “رقم الرئيس الشخصي”، مازحة بأنهم لن يفتقدوا المعلومات أو التصريحات خلال غيابها، في إشارة إلى استمرار تدفق الأخبار من الإدارة الأمريكية.