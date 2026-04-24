قادمة من غزة .. بيان عاجل لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد العثور على طائرة ورقية

أعلنت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة العثور على طائرة ورقية يُشتبه في أنها قادمة من غزة داخل أراضي مستوطنة ناحال عوز في المنطقة الحدودية مع غزة، وذلك بعد العثور على طائرة ورقية أخرى في حقول بالقرب من المستوطنة قبل أسبوعين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه يبدو أن الطائرات الورقية "غير ضارة" ولا تحتوي على أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال.

ومع ذلك، في الماضي، خلال الفترة التي سبقت ما يُعرف بـ"إرهاب الطائرات الورقية"، عُثر في البداية على طائرات ورقية مماثلة قادمة من غزة، تلتها طائرات أخرى تحمل مواد قابلة للاشتعال تسببت في حرائق في المنطقة الحدودية.

وأصدرت فرقة غزة بيانًا للسكان جاء فيه أن "القوات العسكرية أخذت الطائرة الورقية لفحصها، ويجري التحقيق في الأمر".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف وقتل عددًا من عناصر حركة حماس المسلحين بعزم تشكيلهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المتمركزة في شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن الغارة الجوية استهدفت العناصر "لإزالة التهديد عن قواتنا"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة بأن جيش الاحتلال استهدف عناصر من شرطة الحركة أثناء قيامهم بدورية قرب مركز شرطة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفاد البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.