وزير الخارجية يناقش مع نظيره العماني التطورات الإقليمية وخفض التصعيد
الدفاع الإيرانية :طهران تنتج أكثر من 1000 نوع من الأسلحة محليا بالكامل
مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة
تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني
أمير هشام: وليد سليمان اقترح عودة استراحة الناشئين بالأهلي
"حماية البحيرات" تحقق طفرة إنتاجية وتورد 85 طن أسماك للأسواق من برسيق والزاوية
موعد مباراة برشلونة و خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
أسعار ومواصفات تويوتا هايلكس 2026 في السعودية.. بتصميم بيك أب
يكرس لوضع انفصالي.. البرلمان العربي يدين تعيين الاحتلال مبعوثا بأرض الصومال
بشرى تخطف الأنظار بـ إطلالة عصرية جريئة… شاهد
وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة
واشنطن تجمد 344 مليون دولار من المحافظ المشفرة المرتبطة بإيران
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره في سلطنة عمان
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، يوم الجمعة ٢٤ أبريل، حيث تناول الاتصال التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية دعم هذا المسار للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري. وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، مع التاكيد على أن لغة الحوار هي السبيل الأوحد لتجنيب الإقليم مزيد من عدم الاستقرار.

وجدد الوزير عبد العاطي التاكيد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشدداً على وقوف مصر مع الاشقاء العرب في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنهم واستقرارهم، وضرورة مراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية وعلى رأسها دول الخليج العربي، مؤكدا أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف التطورات بالمنطقة، بما يخدم مساعي حفظ الأمن والاستقرار الاقليمي.

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

طريقة سهلة لمعرفة نظام محاسبة الكهرباء.. مدعوم أم بسعر التكلفة؟

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي

العدل يكشف فارق البطولات بين الأهلي والزمالك في 20 عامًا

بسبب فساد مالي .. إيقاف رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

