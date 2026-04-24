باكستان تؤكد وصول وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم / الجمعة / وصول وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى إسلام آباد.

وأشارت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم إلى أنه كان في استقبال الوفد الإيراني لدى وصوله نائبُ رئيس الوزراء، عضو مجلس الشيوخ، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

يُذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في باكستان قد جرت في 11 أبريل 2026 ولكنها لم تسفر عن نتائج حاسمة، حيث ظلت القضية النووية وملف مضيق هرمز إلى جانب قضايا أخرى عالقة على طاولة المحادثات.