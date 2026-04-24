وزير الخارجية يبحث مع البحرين وألمانيا تطورات التصعيد وجهود التهدئة بالمنطقة

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، حيث تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وناقش الوزير عبد العاطي مع نظيره البحريني التطورات الخاصة باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء التوتر الراهن وإرساء دعائم الاستقرار الإقليمي. كما جدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع البحرين ودول الخليج الشقيقة في مواجهة أية تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

ومن ناحية أخرى، تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد يوهان فادفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تناول الاتصال مراجعة الموقف الراهن إزاء التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط، وتم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران ودعم المسار التفاوضى، بما يسهم فى خفض التصعيد واستعادة الامن والاستقرار بالمنطقة. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الإطار على أهمية الدور الأوروبي في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد.