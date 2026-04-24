وزير خارجية أمريكا: لبنان عانى من حزب الله.. ونائب ترامب: الهدنة مع إسرائيل لحظة تاريخية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لبنان “عانى كثيرا من حزب الله”، مضيفا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى تحقيق السلام.



من جانبه، وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين بأنه “لحظة تاريخية”، تعكس فرصة حقيقية لخفض التصعيد.



وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات الدولية الجارية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.



وأوضح عون، في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية خلال جلسة الحكومة، أن المشاورات شملت تواصلاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إضافة إلى نتائج الاجتماع الأول الذي عُقد في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تم إطلاع قيادات لبنانية بارزة، من بينها نبيه بري ونواف سلام، على تفاصيل هذه الاتصالات.



وأشار إلى أن الجهود الحالية تركز على وقف القتال، وإطلاق مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تسيطر عليها، وعودة الأسرى، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، إلى جانب معالجة النقاط العالقة المتعلقة بالخط الأزرق.



وكانت المواجهات الأخيرة قد اندلعت في الثاني من مارس، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك ردًا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.