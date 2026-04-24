عمرو أديب يسأل عن ترشيد الكهرباء في باكستان .. ورد وطني من رشا نبيل على الهواء

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالًا إلى الإعلامية رشا نبيل، مراسلة قناة «العربية» من إسلام أباد، وذلك خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، حول تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في باكستان.

وقال عمرو أديب: «هو في ترشيد كهرباء والناس تنام بدري عندك في باكستان؟»، لترد نبيل قائلة: «إنت عايز تعمل مشاكل ليه؟.. آه فيه، وزي ما حضرتك بتسافر دول كتير في العالم وبتشوف قفل للمحلات بدري والترشيد».

واختتم عمرو أديب حديثه معلقًا: «يعجبني فيكي حسك الوطني»، في إشارة إلى دفاعها عن إجراءات ترشيد الكهرباء.