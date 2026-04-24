نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان المنيا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة المنيا، نتائج فرز أصوات الجمعية العمومية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجنة الفرعية رقم 48، وسط أجواء تنظيمية هادئة، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب اعتمادها رسميًا.

ففي فئة الأطباء «أكثر من 15 عامًا» أعلن المستشار الحسن كمال محمد رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، وعضوية المستشار جمال محمد عبد الرحيم، حصول الدكتور محمد مختار عبد الوكيل على أعلى الأصوات ، يليه الدكتور محمود راجل ثم الدكتور عبد الرحيم حسين.

وفي فئة «عضو النقابة الفرعية بالمنيا أقل من 15 عامًا» تصدر الدكتور عبد الرحمن عوض، تلاه الدكتور محمد عزت، ثم صموئيل بطرس.

وعلى مستوى الجمهورية لفئة «أقل من 15 عامًا» تصدرت الدكتورة نشوى جمال ، تلتها الدكتورة راوية مختار ثم الدكتور محمود الهنداوي

وأكدت اللجنة، أن عملية الفرز تمت بشفافية كاملة، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب اعتمادها رسميًا.