أشعلوا مصباحين بدلا من 10.. الرئيس الإيراني يدعو الشعب لترشيد الكهرباء

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، عقب أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، وفق وسائل إعلام رسمية.



وأفاد التلفزيون الرسمي أن بزشكيان شدد على ضرورة "ضبط استهلاك" الكهرباء، قائلا: "بدلا من إشعال عشرة مصابيح في المنزل، نكتفي باثنين".

وقال: الولايات المتحدة وإسرائيل دمّرتا بنيتنا التحتية، لافتا إلى تأثير الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

من جهته، نقل مصدر باكستاني ، مشارك في المحادثات لوكالة رويترز ، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدم مطالب طهران التفاوضية، بالإضافة إلى تحفظاتها بشأن المطالب الأمريكية، إلى المسؤولين الباكستانيين خلال زيارته لإسلام آباد.

ويتوجه المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام أباد، على الرغم من أن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفت إجراء محادثات مباشرة.