خطة حكومية لحماية الشعاب المرجانية وتنظيم سياحة الغوص في جنوب سيناء

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة و اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً مع ممثلي غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، واتحاد الغرف السياحية بالمحافظة وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ا ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء وعدد من مسئولي المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ، واستعراض جهود الوزارة لحماية المحميات الطبيعية في شرم الشيخ ، بالإضافة الي استعراض ما تحقق من برتوكول التعاون الذي وقعه جهاز شئون البيئة مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع عرض وفد غرفة سياحة الغوص رؤيته لتنظيم الأنشطة السياحية وحماية الشعاب المرجانية من خلال تقليل الضغوط عليها بتحديد عدد الرحلات السياحية خلال اليوم الواحد وضمان الإرتقاء بنوعية السائح بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في المحميات الطبيعية بالإضافة إلى احتياج القطاع لتركيب عدد من الشمندورات لربط المراكب بها لعدم الإضرار بالشعاب المرجانية ومراعاة احجام المراكب في محافظة جنوب سيناء مع توفير آلية وخطة لإجراء الصيانة المستمرة لها.

وأشار وفد غرفة الغوص إلى تقديم كل الدعم من خلال التنسيق المستمر مع الوزارة بما يحقق أهدافها ورؤيتها للحفاظ علي المحميات الطبيعية وتعزيز آليات الرقابة والسيطرة ، مشيرين إلى التعاون مع مشروع " جرين شرم " في العمل بتطبيق “Eco Monitor” كمنصة رقمية وطنية لرصد التنوع البيولوجي البحري وتمكين الغواصين المحترفين من تسجيل مشاهدات الأنواع البحرية الرئيسية (السلاحف، الدلافين، أسماك القرش، الثدييات البحرية، وغيرها ). بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية لحالة الشعاب المرجانية والمواطن البحرية ، بالإضافة إلى رقمنة منظومة عمل الغرفة فيما يخص خدماتها مثل إصدار تصاريح الغوص وسجلات الرحلات وكذلك ربط التقارير البيئية بعمليات الغرفة بما يدعم جهود الرصد البيئي للمحميات البحرية وتقييم ورفع كفاءة منظومة الشمندورات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة بمحميات جنوب سيناء بما ينعكس إيجابًا على استمتاع الزائرين من المصريين والأجانب المهتمين بممارسة الأنشطة البحرية المتخصصة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة علي استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والغرفة للحفاظ  على موارد مصر الطبيعية فى جنوب سيناء ، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجانبين لتلافى أى معوقات تواجه قطاع الغوص .

وشددت الدكتورة منال عوض ، علي دعم الوزارة لجهود غرفة الغوص في تركيب الشمندورات الجديدة وتوفير الخامات والمعدات المتاحة لدى قطاع المحميات بالمحافظة ووضع خطة زمنية للانتهاء من صيانة جميع الشمندورات وتركيب أعداد إضافية لتغطية احتياجات الغرفة في هذا الشأن بما يدعم جهود الحفاظ علي الشعب المرجانية ، كما أشارت د.منال عوض إلى سعي الوزارة لوضع نظام رصد وتتبع ومراقبة لحركة المراكب داخل المحميات عبر تعميم تركيب أجهزة الـ AIS البحري (نظام التعرف الآلي) هو نظام تتبع وتحديد هوية أوتوماتيكي لتعزيز السلامة والسيطرة علي أي مخالفات من المراكب واليخوت في المحميات ورصد وتتبع ومراقبة الرحلات البحرية للمراكب السياحية.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة وغرفة سياحة الغوص واتحاد الغرف السياحية لوضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ أهم المطالب والمقترحات التي تم مناقشتها واستعراضها في الاجتماع لتحسين آليات عمل قطاع الغوص في مدن المحافظة المختلفة بشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وتذليل أي اجراءات للإسراع في التنفيذ الفعلى وتحديد المهام والتكليفات لكل جهة للالتزام بها.

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، بالتنسيق المشترك بين الوزارة واتحاد الغرف السياحية بالمحافظة لاستمرار تنفيذ دورات تدريبية حول أهمية الحفاظ المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ودعم المجتمع المحلي حيث تم خلال الفترة الماضية تدريب حوالي 300 مندوب أو مراقب للمجموعات سياحية بما يسهم في الحفاظ علي التنوع للبيولوجى بالمحميات الطبيعية في جنوب سيناء .

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

