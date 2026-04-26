أخبار البلد

انطلاق المؤتمر العلمي التاسع للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة

محمد نصر

أطلق المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة المؤتمر العلمي التاسع تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية للفنانين في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات".

وذلك تحت رعاية أ.د. السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة وأ.د. عماد أبو الدهب – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و أ.د. حسام رفاعي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أ.د. وليد السروجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويرأس المؤتمر: أ.د. ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وأستاذ الاقتصاد.

ويستمر المؤتمر على مدار اليوم، حيث يعرض الباحثين بالعهد القومي للملكية الفكرية، والضيوف المشاركين أبحاثهم عن تحديات الملكية الفكرية لحقوق الفنانين في مصر.

وبدأ المؤتمر بكلمة لعميد المعهد القومي للملكية الفكرية، عن أهمية الملكية الفكرية ودورها في حماية حقو المؤلف في عصر التزيف العميق.

وقال الدكتور ياسر جاد الله إن الدول المتقدمة ترفض منح حقوق ملكية فكرية لنتائج خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث لا بصمة إبداعية بشرية، واعتبروا أن تقنيات التزييف العميق تشكل تهديدا على إنتاج الأفلام والأغاني للعديد من الفنانين دون مشاركتهم، وبرغم هذه التحديات توجد فرص غير مسبوقة للتتبع الرقمي لانتهاكات الحقوق عبر الإنترنت.

وأضاف أن المحاكم في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تخوض معارك، لضمان ألا يتحول التطور التقني لسطو على حقوق الملكية الفكرية. 

ووجه الدكتور ياسر جادالله، للحضور المشاركين، وكذلك موجها الشكر للدكتور فادي مكاوي أستاذ القانون، والمستشار العلمي للمعهد.

وقال الدكتور فادي المكاوي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح مهددا لحقوق الفنانين ولابد من مناقشة مخاطره على صناعة الإبداع، مثمنا جهود المعهد القومي لحقوق الملكية الفكرية للتطرق لهذه الإشكالية التى تواجه الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي.

يدور والمؤتمر عن تعزيز مفهوم الملكية الفكرية في الوسط الفني، وتوعية الفنانين بأهمية حماية حق الأداء العلني وحقوق أهل الفن، ودراسة سبل تحديد الحقوق المالية للفنانين، وأهم المعوقات التى تواجه الفنانين في مصر، وتسليط الضوء على التحديات الملكية الفكرية لحقوق الفنانين.

المعهد القومي القومي للملكية الفكرية جامعة العاصمة

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

حفل زفاف نجل الإعلامي محمد شبانة

بحضور الخطيب وياسر جلال .. زفاف نجل النائب محمد شبانة يجمع نجوم الفن والإعلام

زيزو

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

شركات الاتصالات

قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء: دعم منظومة توريد القمح المحلي وتوسيع نطاق التفتيش على الأسواق بالمحافظات

الفضة

تراجع أسعار الفضة في مصر خلال أسبوع.. وعيار 999 يفقد أكثر من 3% تحت ضغط الدولار

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

اروي جودة
اروي جودة
اروي جودة

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين
بالاوف شولدر.. أصالة تثير الجدل بفستان قطعتين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد