الأجهزة الأمنية تنجح في إعادة شاب من ذوي الإعاقة لأسرته بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة صاحبة الحساب بشأن تغيب شقيقها "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم) بغياب شقيقه (سن19 "من ذوى الإحتياجات الخاصة") عقب خروجه من المنزل محل سكنهما لشراء بعض المستلزمات ، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه.

بإجراء التحريات أمكن العثور على المتغيب بمكان تواجده بأحد الطرق بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليمه لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.





