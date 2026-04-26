الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

تُعد الزوائد الجلدية حول العين من المشكلات الجلدية الشائعة التي تظهر على شكل نتوءات صغيرة ولينة غالبًا وغير مؤلمة، لكنها قد تُسبب إزعاجًا جماليًا. تظهر هذه الزوائد نتيجة عدة عوامل مرتبطة بالجلد أو نمط الحياة، ويمكن لبعض الوصفات الطبيعية أن تساعد في تقليل مظهرها تدريجيًا، مع ضرورة الحذر عند التعامل مع منطقة العين الحساسة.

أسباب ظهور الزوائد الجلدية حول العين

تظهر الزوائد الجلدية لعدة أسباب، من أهمها:

١-الاحتكاك المستمر للجلد خاصة في منطقة الجفون

٢-التقدم في العمر وتغير طبيعة الجلد ومرونته

٣-زيادة الوزن أو السمنة

٤-اضطرابات التمثيل الغذائي مثل مقاومة الإنسولين في بعض الحالات:

-العوامل الوراثية

-تغيرات هرمونية

-جفاف الجلد أو تهيجه المزمن

وصفات طبيعية للزوائد الجلدية حول العين

زيت الشاي

يساعد على تجفيف الزوائد الجلدية تدريجيًا.

الطريقة: تُبلل قطعة قطن بزيت الشاي الأخضر وتُثبت على المنطقة المصابة باستخدام شريط لاصق مرتين يوميًا.

صودا الخبز

تعمل على تقشير الجلد بلطف.

الطريقة: تُعجن ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع قليل من الماء، ثم تُوضع على الزائدة الجلدية باستخدام قطعة قطن وتُثبت بشريط لاصق، وتُكرر 3 مرات يوميًا.

زيت الخروع

يُستخدم لتليين الجلد وتقليل حجم الزوائد.

الطريقة: تُخلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع، ثم تُوضع على المنطقة وتُترك طوال الليل باستخدام قطعة قطن وشريط لاصق.

خل التفاح

يساعد على تقليل نمو الزوائد مع الاستخدام المنتظم.

الطريقة: تُغمس قطعة قطن في خل التفاح وتُثبت على المنطقة لمدة 3 ساعات، وتُكرر 3 مرات يوميًا.

زيت الزيتون مع زيت اللبان المر

يُهدئ الجلد ويحسن مظهره.

الطريقة: تُخلط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع 5 قطرات من زيت اللبان المر، ثم تُدهن المنطقة عدة مرات في اليوم.

تحذيرات مهمة

-منطقة العين شديدة الحساسية ويجب تجنب دخول أي مادة إلى العين

-لا تستخدم الوصفات بشكل عشوائي أو مفرط

-يُفضل اختبار أي مادة على جزء صغير من الجلد أولًا

-يجب التوقف فورًا عند حدوث احمرار أو تهيج

-يُنصح بمراجعة طبيب جلدية للتأكد من التشخيص قبل العلاج

المصدر هيلثي لاين