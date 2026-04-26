بالصدفة عرفت إنها كانت بتخوني | أقوال زوج المتهمة في واقعة سقوط رجل أعمال بالتجمع

استمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال زوج المتهمة في واقعة سقوط رجل أعمال من شرفة شقتها بمنطقة التجمع الأول.

وجاءت أقوال الزوج كالآتي: “أنا كنت مصدوم فيها” لما دخلت الشقة محستش بأي حاجة غريبة وهي كانت بتستقبلني عادي وطلبت مني أخرجها أو تكلم أصحابها وتنزل معاهم، مكنتش أعرف حاجة لحد ما لقيت الشرطة بتسألني لو كنت أعرف الشخص اللي متوفي في الشارع دا وعرفت إنها كانت بتخوني معاه كنت بحبها أوي مش عارف أعمل إيه وأروح فين بأولادي التلاتة .

وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال السيدة التي كانت متواجدة برفقة رجل الأعمال للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة التى سبقت الواقعة، فيما تم انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وإعداد تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة.

وتتم مراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على كيفية سقوط المتوفى وكواليس دخوله للعقار محل الواقعة.

ولقي رجل أعمال مصرعه إثر سقوطه من شرفة أحد العقارات بمنطقة التجمع، بعد محاولته الهروب من أحضان عشيقته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل الواقعة حيث تبين أن رجل أعمال في العقد الرابع من العمر حاول الفرار عبر شرفة الشقة باستخدام ملاءة سرير، عقب تفاجئه بقدوم زوج سيدة كان بصحبتها، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ليلقى مصرعه في الحال.

وتم التحفظ على السيدة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.